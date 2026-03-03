Уральские лыжницы впервые за 10 лет стали чемпионками России

Лыжницы из Свердловской области Наталья Крамаренко и Екатерина Евтягина одержали победу на Чемпионате России по лыжным гонкам. Спортсменки завоевали золото в командном спринте классическим стилем на соревнованиях в Южно-Сахалинске.

«Для Свердловской области эта золотая медаль на Чемпионате России по лыжным гонкам стала первой за 10 лет! На финише результат свердловского дуэта составил 28 минут 43,29 секунды. Спасибо лыжницам и их тренерам за красивую победу и отличный результат на главном старте сезона. Желаю дальнейших успехов!» – написал в телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

