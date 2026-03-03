Список подлежащих расселению ветхих домов расширили с 28 до 196

По инициативе прокуратуры Свердловской области региональный Минстрой расширил перечень аварийных домов, подлежащих расселению. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуратура проверила соблюдение жилищных прав граждан, проживающих в домах с высокой степенью износа.

По итогам проверки прокуратура обратилась к губернатору с предложением провести дополнительный анализ этой проблемы. После этого Минстрой внес изменения в постановление правительства Свердловской области от 11.09.2025 № 504-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда». Программу продлили до 2028 года, а количество расселяемых домов увеличили с 28 до 196.

Екатеринбург, Елена Владимирова

