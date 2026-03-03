Проект ГК «КОРТРОС» стал призером престижного фестиваля архитектуры

Проект благоустройства набережной в Академическом получил награду на XXIV Международном фестивале «Дни Архитектуры», который прошел 25-28 февраля в Краснодаре. Работа архитекторов АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») завоевала третье место в номинации «Ландшафтная архитектура, малые архитектурные формы и городской дизайн».

Профессиональное жюри высоко оценило концепцию набережной реки Патрушиха в границах 26 квартала в Академическом районе Екатеринбурга. Она основана на идее преломления света и характеризуется яркими цветовыми решениями, многообразием функциональных зон и наличием пешеходного маршрута с арт-объектами. Проект разрабатывали главный архитектор проекта «Академический» Александр Ананьев и архитектор Ксения Торопова.

Также на конкурс была заявлена концепция фасадных решений детских садов кварталов 2 и 4 для проекта «Академический-2». Здания, в фасадах которых нашли свое отражение традиции конструктивизма, будут знакомить жителей с историей города и его мастеров.

«Участие в фестивале дало возможность продемонстрировать профессиональному сообществу идеи нашей компании, получить высокую оценку работ от ведущих архитекторов и градостроителей России. Надеемся, что представленные на конкурс концепции набережной и детского дошкольного учреждения в дальнейшем заложат идейную основу для разработки проектов благоустройства и образовательных учреждений Академического района», – отметил главный архитектор АО СЗ «РСГ-Академическое» Александр Ананьев.

Ключевой застройщик Академического района планирует продолжить заложенную в 2025 году тенденцию участия в крупных всероссийских и международных архитектурных конкурсах. Фестиваль «Дни архитектуры» по праву считается одним из ключевых отраслевых событий на Юге России. Ежегодно он объединяет ведущих архитекторов и градостроителей, представителей органов власти, проектных и строительных организаций, а также студентов и преподавателей профильных вузов.

Екатеринбург

