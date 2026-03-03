В Екатеринбурге запретят выгул собак и езду на лошадях на набережной

Администрация Екатеринбурга планирует запретить выгул животных и катание на лошадях и пони на набережных, аллеях и пешеходных зонах Екатеринбурга. Соответствующий пункт будет внесен в муниципальные Правила благоустройства, проект рассмотрит Екатеринбургская дума в ближайший вторник.

Как отметила директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова, ранее запрет действовал только на территории парков и скверов. «У нас есть такая проблема, и не всегда жители города довольны тем, что на набережной выгуливают животных или катаются на них», – отметила она на заседании комиссии по городскому хозяйству в думе. Если дума одобрит новую редакцию Правил благоустройства, запрет вступил в силу с 1 сентября 2026 года.

Катание детей на пони – распространенный аттракцион на Плотинке в Екатеринбурге, особенно во время массовых праздников. Животные работают на набережной почти круглогодично – в межсезонье во время холодов и летом на солнцепеке. Многие горожане считают подобную эксплуатацию жестоким обращением.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

