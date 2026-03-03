Из Дубая в Екатеринбург вернулись уже два самолета с уральскими туристами

Екатеринбургский аэропорт Кольцово сегодня начал принимать вывозные рейсы из ОАЭ, которые выполняет авиакомпания FlyDubai.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, первый борт из Дубая приземлился в 6 часов утра по местному времени, а в 15:48 прибыл еще один самолет FlyDubai. В общей сложности этими рейсами на Урал вернулись порядка 280 туристов.

Ожидается, что завтра также будут выполняться вывозные рейсы. В частности, на утро запланировано прибытие из Дубая самолета авиакомпании «Уральские авиалинии».

Напомним, воздушное пространство в небе над Персидским заливом было закрыто несколько дней из-за конфликта между Израилем и Ираном, в который оказались втянуты и соседние государства, в том числе Оман, Катар, Ливан и ОАЭ. Большинство рейсов по-прежнему отменено, части туристов, которые должны были вернуться в Россию 28 февраля – 1 марта, продлевают проживание в отелях за счет туроператоров и авиаперевозчиков, остальным повезло меньше – им приходится находить средства на размещение самостоятельно.

Накануне «Аэрофлот» объявил, что сегодня выполнит три вывозных рейса в Россию, в первую очередь полетят те, кто находится в Эмиратах дольше других. Всех повезут в Москву, а оттуда уже по своим регионам. «Для выполнения полетов 4 марта и далее «Аэрофлот» запросил слоты и ждет их подтверждение от аэропортов и авиавластей ОАЭ», – сообщили в авиакомпании.

