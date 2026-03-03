Термин «гостевые маршруты» закрепят в официальных документах Екатеринбурга

В новую редакцию Правил благоустройства Екатеринбурга планируют ввести определение «гостевые маршруты». Сейчас городские власти используют этот термин по своему усмотрению, включают в список показательных улиц маршруты от аэропорта Кольцово и железнодорожного вокзала, а также центр города.

Как сообщил директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, мэрия предлагает определить гостевые маршруты как «маршруты следования участников мероприятий, организуемых и проводимых органами государственной власти и местного самоуправления с целью ознакомления с архитектурным обликом города, посещения исторических и памятных мест, других объектов, демонстрирующих социальный, культурный и промышленный потенциал Екатеринбурга».

Список конкретных улиц будет установлен правовым актом. В таком случае ко всей инфраструктуре на гостевых маршрутах – фонарям, ограждениям, вывескам, киоскам – будут предъявлять особые требования, касающиеся внешнего вида. «Такое регулирование уже есть в Челябинске, Перми и Казани. Наш город-миллионник тоже должен к этому придти», – отметил Чаплыгин.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской думы Александр Колесников заметил, что гостевые маршруты меняются с течением времени. По его словам, в 90-е годы было принято показывать иностранным делегациям достопримечательности Уралмаша как наследие УЗТМ. Затем гостей стали возить на мемориал жертвам политических репрессий на 12-м километре Московского тракта, позднее – на место убийства царской семьи. Колесников попросил чиновников учесть этот момент при составлении официальных гостевых маршрутов.

Поправки в проект Правил благоустройства в ближайшее время рассмотрит Екатеринбургская дума. В случае принятия они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

