Женщина пыталась пройти в суд с тростью-клинком (ФОТО)

Жительница Екатеринбурга пыталась пройти в здание Железнодорожного районного суда с тростью, в которой был спрятан клинок.

Как сообщили в пресс-службе управления судебных приставов, посетительницу предупредили о недопустимости проноса в суд запрещенных предметов и веществ. Однако, когда женщина проходила через рамку металлоискателя, сработал звуковой и световой сигнал.

В ходе осмотра судебные приставы выяснили, что гражданка пыталась пронести в здание суда нож длинной 30 см, спрятанный в трости. Предмет, запрещенный к проносу, был изъят.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube