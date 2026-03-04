В зоопарке выбирают самую огненную красавицу (ФОТО)

В преддверии 8 Марта в екатеринбургском зоопарке традиционно выбирают первую красавицу. Так как 2026 год – год Огненной красной лошади, претендентками стали обладательницы огненного окраса или носительницы этого цвета в названии.
Первая кандидатка – красная волчица Рейна. Это представительница вида, занесенного в Красную книгу России как исчезающего, а ее рыжевато-палевый окрас идеально соответствует символике огненного года. Рейна активна, энергична и постоянно в движении – именно такие качества помогают красным волкам выживать, охотясь стаей в дикой природе.
Вторая – краснорукий тамарин Киара. Она главная в своей семье. Именно доминантная самка руководит всеми самцами, определяя жизнь семейства.
Третья – самка розового какаду Петруша – артистка с богатым репертуаром. Она умеет чихать по команде, произносить свое имя и обожает танцевать под музыку.
Четвертая – краснопятнистая квакша Фрина. Главная особенность Фрины – особая кожная защита: ее железы выделяют едкий слизистый секрет, который при контакте вызывает жжение. Так что близкий контакт с ней противопоказан.
Подведение итогов состоится 7 марта, а поздравление победительницы – 8 марта, в Международный женский день. Проголосовать за участниц можно в опросе по ссылке: https://vk.com/poll-45924712_1071151792
Екатеринбург, Елена Владимирова
