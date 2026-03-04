В зоопарке выбирают самую огненную красавицу (ФОТО)

В преддверии 8 Марта в екатеринбургском зоопарке традиционно выбирают первую красавицу. Так как 2026 год – год Огненной красной лошади, претендентками стали обладательницы огненного окраса или носительницы этого цвета в названии.

Первая кандидатка – красная волчица Рейна. Это представительница вида, занесенного в Красную книгу России как исчезающего, а ее рыжевато-палевый окрас идеально соответствует символике огненного года. Рейна активна, энергична и постоянно в движении – именно такие качества помогают красным волкам выживать, охотясь стаей в дикой природе.

Вторая – краснорукий тамарин Киара. Она главная в своей семье. Именно доминантная самка руководит всеми самцами, определяя жизнь семейства.

Третья – самка розового какаду Петруша – артистка с богатым репертуаром. Она умеет чихать по команде, произносить свое имя и обожает танцевать под музыку.

Четвертая – краснопятнистая квакша Фрина. Главная особенность Фрины – особая кожная защита: ее железы выделяют едкий слизистый секрет, который при контакте вызывает жжение. Так что близкий контакт с ней противопоказан.

Подведение итогов состоится 7 марта, а поздравление победительницы – 8 марта, в Международный женский день. Проголосовать за участниц можно в опросе по ссылке: https://vk.com/poll-45924712_1071151792

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube