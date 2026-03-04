Коммунальщики просят депутатов решить вопрос с эвакуацией частных автомобилей на месте раскопок

Екатеринбургские депутаты обсудили вопрос принудительной эвакуации автомобилей на месте коммунальных аварий. С такой просьбой в думу обратилось руководство МУП «Водоканал», сообщили в пресс-службе ЕГД.

Сейчас в городе нет правового механизма, чтобы переставлять частные машины, закрывающие канализационные люки или места, где необходимо провести раскопки. В таких случаях коммунальщики вызывают ГАИ, но инспекторы могут эвакуировать только транспорт, припаркованный с нарушениями правил. Из-за этого рабочим Водоканала часто приходится ремонтировать трубы в обход перекрытых коммуникаций, что увеличивает сроки работ.

Депутаты запросили у предприятия конкретную статистику случаев, когда припаркованные автомобили мешали аварийному ремонту сетей – хотя бы за последние два года. Сергей Козлов отметил, что потребуется проработка обоснования о перемещении частного автомобиля – кто должен принимать решение и на какое расстояние эвакуируют транспорт. В ином случае возникнет «сумасшедшее количество споров» с владельцами авто. Впрочем, Сергей Павленко уверен, что если автомобиль при эвакуации не пострадал, то «любой нормальный человек поймет необходимость таких действий».

Комиссия по безопасности, которая рассматривала этот вопрос, пришла к выводу, что нужно изучить опыт других городов, где, возможно, уже есть подобная практика.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

