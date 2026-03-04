В «Эрмитаж-Урале» заработал видеогид для слабослышащих посетителей

Екатеринбургский музей изобразительных искусств запустил видеогид на русском жестовом языке. Проект начал работу в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.

Как сообщили в ДИПе, теперь глухие и слабослышащие посетители могут самостоятельно знакомиться с экспозицией без предварительной записи и сопровождения переводчика.

«Создание доступной среды в учреждениях культуры – это системная работа региона. Такие проекты делают музеи по-настоящему открытыми для всех жителей, расширяют аудиторию и формируют современный стандарт культурной политики. Важно, что инициатива реализована на высоком профессиональном уровне и стала крупнейшей на Среднем Урале», – отметил министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Видеогид включает 84 ролика с авторскими экскурсиями. Над текстами и адаптацией работали с ноября – совместно с носителями русского жестового языка подготовили материалы трёх экскурсоводов для трёх площадок музея. Рядом с экспонатами размещены QR-коды: достаточно навести камеру телефона – и на экране появляется перевод на РЖЯ.

Со 2 апреля видеогид заработает в главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств, а с 15 апреля – в Музее наивного искусства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube