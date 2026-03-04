Мэрия Екатеринбурга анонсировала ремонт дорог в 2026 году

В этом сезоне в Екатеринбурге будет отремонтировано 17 участков дорог. Из них девять – за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сроки ремонтных работы – до конца 2026 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в план ремонта входят следующие участки:

– дублер Сибирского тракта, от строения № 26 «А» по улице Новгородцевой до здания № 38 по улице 40-летия Комсомола;

– улица Щербакова, от Белинского до Самолетной;

– проспект Космонавтов, от Машиностроителей до Турбинной;

– Объездная автомобильная дорога, от транспортной развязки на пересечении Объездной и улицы Московской до переулка Базового;

– улица 2-я Новосибирская, от Палисадной до Умельцев;

– улица Московская, от Щорса до бульвара Денисова-Уральского;

– улица Ангарская, от Технической до Билимбаевской;

– улица Луначарского, от Шевченко до Первомайской;

– улица Стрелочников, от переулка Выездного до Челюскинцев;

– улица Победы, от Индустрии до дома № 99 по Бакинских Комиссаров;

– путепровод по улице Малышева и улица Владимира Высоцкого от путепровода на пересечении улицы Малышева и дублера Сибирского тракта до Сыромолотова;

– улица Ангарская, от Билимбаевской до Расточной;

– улица Колмогорова, от дома № 54 «А» по Колмогорова до Машинистов;

– улица Одинарка, от Колмогорова до Готвальда;

– улица Малышева, от Белинского до Луначарского;

– улица 8 Марта, от Фучика до Титова;

– улица Титова, от переулка Рижского до Селькоровской.

Увидеть все дороги, на которых будет проходить ремонт этим летом, можно на карте.

Общая протяженность отремонтированных дорог составит 19,25 километра, а площадь – почти 348 тысяч квадратных метров.

