Мэрия Екатеринбурга анонсировала ремонт дорог в 2026 году

В этом сезоне в Екатеринбурге будет отремонтировано 17 участков дорог. Из них девять – за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сроки ремонтных работы – до конца 2026 года.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в план ремонта входят следующие участки:
– дублер Сибирского тракта, от строения № 26 «А» по улице Новгородцевой до здания № 38 по улице 40-летия Комсомола;
– улица Щербакова, от Белинского до Самолетной;
– проспект Космонавтов, от Машиностроителей до Турбинной;
– Объездная автомобильная дорога, от транспортной развязки на пересечении Объездной и улицы Московской до переулка Базового;
– улица 2-я Новосибирская, от Палисадной до Умельцев;
– улица Московская, от Щорса до бульвара Денисова-Уральского;
– улица Ангарская, от Технической до Билимбаевской;
– улица Луначарского, от Шевченко до Первомайской;
– улица Стрелочников, от переулка Выездного до Челюскинцев;
– улица Победы, от Индустрии до дома № 99 по Бакинских Комиссаров;
– путепровод по улице Малышева и улица Владимира Высоцкого от путепровода на пересечении улицы Малышева и дублера Сибирского тракта до Сыромолотова;
– улица Ангарская, от Билимбаевской до Расточной;
– улица Колмогорова, от дома № 54 «А» по Колмогорова до Машинистов;
– улица Одинарка, от Колмогорова до Готвальда;
– улица Малышева, от Белинского до Луначарского;
– улица 8 Марта, от Фучика до Титова;
– улица Титова, от переулка Рижского до Селькоровской.
Увидеть все дороги, на которых будет проходить ремонт этим летом, можно на карте.
Общая протяженность отремонтированных дорог составит 19,25 километра, а площадь – почти 348 тысяч квадратных метров.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
