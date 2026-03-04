Стали известны даты проведения четвертого фестиваля «Красная строка»

Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Мероприятие проводится в городе уже в четвертый раз, площадкой вновь станет Исторический сквер. В этом году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба тема фестиваля обозначена как «Эта музыка будет вечной», сообщили организаторы.

«Это фестиваль, где город можно одновременно и читать, и слушать, чтобы услышать, что в нем действительно остается вечным. В этом году площадки получат тематические названия, связанные с песнями уральских рок-групп. Главная сцена будет называться «Прогулки по воде», один из лекториев – «Полбатона», – рассказал программный директор фестиваля Михаил Фаустов.

Посетителей «Красной строки» ждут встречи с писателями, презентации книг, лекции, мастер-классы, детская программа и концерты. Организаторы ожидают десятки тысяч гостей и более 150 издательств – участников книжной ярмарки. В прошлом году на площадках фестиваля прошло около 200 мероприятий, которые посетили более 72 тысяч человек со всей России.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

