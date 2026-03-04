Екатеринбургский спортсмен представит Россию на первом для страны Чемпионате Европы за 4 года

Впервые за четыре года российские спортсмены по тхэквондо МФТ получили допуск к участию в чемпионате Европы. Выступать им предстоит в нейтральном статусе, без национального флага. В состав сборной России на предстоящий турнир вошли около 70 спортсменов, среди них представитель Екатеринбурга, спортсмен Академии единоборств РМК Даниил Смирнов.

«Право выступить на чемпионате Европы Даниил завоевал по итогам чемпионата России, который прошел в Санкт-Петербурге. В личном зачете он стал серебряным призером турнира, что позволило ему попасть в национальную сборную и получить путевку на главный европейский старт сезона. Чемпионат Европы стартует 12 апреля 2026 года в Словении», – сообщили в пресс-службе Академии.

Смирнов – мастер спорта России по тхэквондо МФТ. В его активе уже есть крупные достижения: он является чемпионом России и чемпионом Азии. В Академии единоборств РМК спортсмен тренируется с 2022 года под руководством Константина Гревцева, президента Федерации тхэквондо МФТ Свердловской области. В спорт Даниил пришел в семь лет и за годы тренировок сумел закрепиться в числе сильнейших представителей своей дисциплины. Смирнов станет единственным спортсменом из Екатеринбурга, который выступит на чемпионате Европы в Словении

Екатеринбург, Елена Сычева

