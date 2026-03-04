Жуткое убийство на Урале: мать шестерых детей погибла от рук бывшего

Жуткое убийство произошло в поселке Рефтинском в Свердловской области: погибла 37-летняя медсестра местной больницы Виктория Блискунова, мать шестерых детей. Ее убил в поликлинике бывший муж Сергей, который набросился на нее с ножом, а после пытался скрыться. Его задержали полицейские в гаражах.

41-летний мужчина имеет шесть судимостей, в том числе за кражу, угон, легкий вред здоровью. Он заявил, что на преступление его толкнула обида на бывшую жену, которая стала инициатором развода.

Информацию об инциденте подтвердил главврач больницы Асбеста, к которой относилась поликлиника, где работала Виктория, Игорь Брагин. «Выражаю глубочайшие соболезнования по факту убийства нашего сотрудника, матери шестерых детей», – сообщил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

