российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 марта 2026, 08:41 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Серовском тракте сгорело придорожное кафе

Фото: ГУ МЧС Свердловской области

В селе Малая Лая под Нижним Тагилом сгорело придорожное кафе «У Сахила».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожар начался вечером 4 марта, его площадь составила 450 кв. м.

Из кафе самостоятельно эвакуировались 14 человек, еще 14 выбежали из здания рядом стоящей гостиницы. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар потушили за два часа 10 минут.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,