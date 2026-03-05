На Серовском тракте сгорело придорожное кафе

В селе Малая Лая под Нижним Тагилом сгорело придорожное кафе «У Сахила».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожар начался вечером 4 марта, его площадь составила 450 кв. м.

Из кафе самостоятельно эвакуировались 14 человек, еще 14 выбежали из здания рядом стоящей гостиницы. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар потушили за два часа 10 минут.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

