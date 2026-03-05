На Урале стали дешевле огурцы

В Свердловской области заметно снизилась средняя цена на свежие огурцы.

Как сообщает Свердловскстат, сегодня один килограмм этих овощей стоит в среднем 308,7 рубля (в феврале цена на огурцы в регионе доходила до 339 рублей).

Другие овощи, наоборот, стали дороже. Помидоры стоят в среднем 296 рублей, картофель – 44 рубля, свекла – 47, морковь – 55 рублей за кило.

Цены на молочные продукты за неделю почти не изменились, а на некоторые позиции, например сливочное масло, даже немного снизились (до 1065 рублей за 1 кг).

Екатеринбург, Елена Владимирова

