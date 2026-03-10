Заболеваемость ОРВИ на четверть превысила многолетние значения

В первую неделю весны в Свердловской области заразилась острыми респираторными инфекциями 31 тысяча человек, в том числе – 15,5 тысячи – в Екатеринбурге. Это на уровне предыдущей недели и на 24,4% выше средних многолетних значений. Больше половины заболевших, 57,3%, дети.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, доминируют вирусы негриппозной этиологии. Обнаружены РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и другие.

Чтобы избежать заражения, необходимо регулярно мыть руки, не забывать о дистанции в местах скопления людей, соблюдать меры предосторожности при уходе за больным членом семьи, вести здоровый образ жизни.

Екатеринбург, Елена Владимирова

