В Екатеринбурге пройдет совместный турнир RCC и Karate Combat

27 марта в Екатеринбурге пройдет совместный турнир российской бойцовской лиги RCC и дубайской организации Karate Combat. Шоу пройдет на площадке Академии единоборств РМК и соберет топовых спортсменов со всего мира: из России, Грузии, Англии, Бразилии, Ирана, США, Уганды и Франции.

Главным событием вечера станет титульный поединок российской звезды единоборств Ильясa Хамзина из екатеринбургской команды «Архангел Михаил» и француза Алекса Лоорэ. Это будет титульное противостояние – Хамзину предстоит защита титула Karate Combat, который он завоевал в декабре в США.

Лоорэ – чемпион Brave в полусреднем весе, бывший претендент на титул чемпиона Octagon MMA, дрался в Bellator и Cage Warriors. В пользу его опыта говорит и количество поединков: за его спиной 26 побед, 21 из которых – финиши.

Еще один титульный бой в полулегком весе пройдет между Адамом Ноем и Луисом Роча. Роча уже владел поясом в легком дивизионе, но поменял весовую категорию и оставил титул. Ной является одной из ключевых звезд дивизиона – за его спиной 74 профессиональных поединка, он дважды был чемпионом мира по тайскому боксу по версии IFMA.

