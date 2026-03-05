Флорист объяснила, как продлить тюльпанам жизнь на две недели

Уже завтра миллионы россиянок начнут получать в подарок к Международному женскому дню цветы. Как правило, это тюльпаны. Флорист Софья Гареева рассказала «Новому Дню», как продлить жизнь этим цветам.

«Во-первых, срез должен быть прямым и ровным. Не наискосок. Обновлять его можно раз в 2-3 дня», – отметила флорист.

«Во-вторых, чтобы бутоны дольше стояли свежими, нужно помнить, что тюльпанам нужен холод – ледяная вода. Некоторые вообще просто кладут в вазу лед, а он тает постепенно. Соответственно, воду стоит менять почаще, чтобы она всегда была холодной. И ни в коем случае не ставить тюльпаны у батареи или на подоконник, если у вас солнечная сторона», – объяснила Гареева.

Также специалист по цветам посоветовала не наливать в вазу много воды. «В отличие от роз, которым нужна полная ваза, тюльпаны это не любят. Буквально 5 см от дна должна быть высота воды. Соблюдая эти правила, можно добиться того, чтобы тюльпаны простояли пару недель», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube