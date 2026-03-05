На улицы Екатеринбурга вышли новые низкопольные троллейбусы

Сегодня по маршруту № 34 начали курсировать три новых низкозольных троллейбуса марки «Горожанин».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в Екатеринбург поступят 55 таких моделей с увеличенным автономным ходом. «Горожане» созданы на базе автобусов МАЗ-203, вмещают более 90 пассажиров и способны пройти до 20 километров на автономном ходу. Они оборудованы системами кондиционирования салона, контроля состояния водителя и информирования пассажиров, видеонаблюдением внутри и снаружи, USB-портами для зарядки.

Отличительной чертой этой модели является доступная среда. Ее обеспечивают 10 сидячих мест в низкопольной части троллейбуса, площадка для коляски со страховочным ремнем, аппарель, кнопка вызова водителя, таблички со шрифтом Брайля, цифровой экран и звуковое оповещение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

