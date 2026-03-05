Новую школу в Солнечном откроют в июне 2027 года

Новая школа на улице Чемпионов в микрорайоне Солнечном будет открыта в июне 2027 года – значительно раньше, чем было запланировано, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«Четырехэтажное здание площадью около 25 тысяч квадратных метров оснастят всем необходимым для полноценного учебного процесса. Здесь расположатся актовый зал на 162 зрителя, столовая на 625 мест и библиотека на 50 посетителей с мультимедиа-классом на 35 учеников. Также в школе оборудуют три спортзала: большой зал размером 18 на 30 метров, малый зал – 15 на 24 метра и помещение для физкультурных занятий – 12 на 12 метров. Кроме того, на прилегающей территории обустроят 5 современных спортивных площадок: для подвижных игр и общей физической подготовки, для волейбола, для баскетбола, для прыжков в длину и для мини-футбола», – рассказали в мэрии.

Напомним, сейчас в Солнечном действуют только две школы: № 215 «Созвездие» и Губернаторский лицей. Оба учебных здания переполнены. Строящаяся школа рассчитана на 1200 мест.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

