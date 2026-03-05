Артем Жога возложил цветы к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе

Сегодня полпред президента на Урале Артем Жога посетил ДНР и возложил цветы к памятнику своему сыну – Герою ДНР и Герою России, командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге, который погиб 5 марта 2022 года, обеспечивая эвакуацию мирных жителей города.

Сегодня Артем Жога написал в своем телеграм-канале: «Четыре года без Володи. Мой любимый сын, Герой России и Герой Донецкой Народной Республики, командир батальона «Спарта», преданный друг и бесстрашный воин. Он отдал свою жизнь, защищая мирных жителей. Ради того, чтобы сегодня расцветали освобожденные города и поселки Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсонщины. Благодаря его подвигу здесь вновь слышен детский смех и живет уверенность в завтрашнем дне. Для Донбасса Володя – ангел-хранитель, который будет защищать свою землю и свой народ до конца! Быть воином – жить вечно! Скучаю!»

Донецк, Екатеринбург, Елена Владимирова

