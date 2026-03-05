Спецслужбы пресекли распространение фейка об отправке добровольцев в Иран

Антитеррористическая комиссия Свердловской области выявила попытки распространения в сети интернет фейкового распоряжения губернатора Дениса Паслера о якобы ведущемся на Урале формировании добровольческого корпуса для участия в конфликте на территории Ирана.

Для придания достоверности фейку информация распространяется с поддельных аккаунтов руководителей государственных органов. Очередной вброс злоумышленников направлен на дискредитацию работы органов власти и провоцирование международных конфликтов, говорится в официальном сообщении.

В УФСБ региона призывают не распространять недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

