«Увидите инспектора – не уезжайте!» Гаишники готовят сюрприз для женщин-водителей

Екатеринбургская Госавтоинспекция готовит праздничную акцию в честь Международного женского дня. В пятницу, 6 марта, в 11:00 патрули будут останавливать автомобили и дарить женщинам-водителям цветы. «Увидите инспектора с цветами – не торопитесь уезжать. Остановитесь, чтобы получить заряд весеннего настроения», – предупредили в ведомстве.

Акция пройдет в нескольких районах. Сотрудников ГАИ с букетами можно будет увидеть на улице 8 Марта в районе цирка, на площади 1905 года, в районе железнодорожного вокзала и на площади Первой Пятилетки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube