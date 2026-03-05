Еще шестеро свердловчан возвращаются домой в результате обмена пленными

Среди военнослужащих, которые возвращаются на родину в результате сегодняшнего обмена пленными, есть шесть жителей Свердловской области.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, это бойцы из Екатеринбурга, Ивделя, Североуральска и Лесного.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 200 российских военнослужащих, взамен переданы 200 военнопленных ВСУ.

