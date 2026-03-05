Суд взыскал с бывшего управленца НИИМаш более 92 миллионов рублей в пользу Роскосмоса

Бывший заместитель директора Научно-исследовательского института машиностроения (сейчас АО «НИИМаш», входит в структуру госкорпорации «Роскосмос») Александр Карпенко должен выплатить 92,6 миллиона рублей в пользу головной организации. Такое решение принял Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию прокуратуры.

Ранее против управленца было возбуждено уголовное дело. Поводом послужила проверка расходования федеральных денег на реконструкцию и техническоее перевооружение ФГУП «НИИМаш» в период с 2011 по 2018 годы. Следствие полагало, что Карпенко, занимавший пост заместителя директора по реконструкции и развитию, подписывал акты приемки выполненных работ по двум объектам, в которые были включены заведомо невыполненные или выполненные не в полном объеме работы. Общая сумма средств, перечисленных подрядчикам (ООО «Космосавиаспецстрой», ФГУП «Спецстройсервис» и ЗАО «УСТИ») по спорным актам, составила более 127 миллионов рублей. Впоследствии часть этих денег (порядка 34,5 млн рублей) была взыскана в судебном порядке с одного из подрядчиков – НАО «УСТИ».

В мае 2024 года уголовное дело против Александра Карпенко было прекращено в связи с истечением сроков давности. Однако прокуратура посчитала, что прекращение уголовного дела не освобождает Карпенко от обязанности возместить ущерб, нанесенный его действиями. Надзорный орган подал иск в Верхнесалдинский районный суд, требуя взыскать с бывшего менеджера 92 637 937 рублей. В суде представители ответчика и сам Александр Карпенко настаивали на отсутствии своей вины и причинно-следственной связи между его действиями и убытками, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

И Верхнесалдинский суд встал на сторону ответчика. Но прокуратура обжаловала это решение. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил решение Верхнесалдинского районного суда и вынес новое постановление, которым удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.

АО «НИИМаш» находится в Нижней Салде. Уральское предприятие является ведущим в ракетно-космической отрасли в России и занимается разработкой и изготовлением ракетных двигателей малой тяги для космических аппаратов разного назначения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

