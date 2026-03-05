От 22 до 14 лет лишения свободы – в Екатеринбурге вынесли приговор членам азербайджанской диаспоры

Кировский районный суд Екатеринбурга огласил приговор по уголовному делу об убийстве и покушении на организацию убийства. Преступления были совершены членами азербайджанской диаспоры. Арест преступников-дилетантов вызвал широкий общественный резонанс и международный скандал со стороны Азербайджана.

На скамье подсудимых оказались Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы, а также Шахин Шыхлински, до ареста возглавлявший диаспору в Свердловской области. Большинство фигурантов обвинялись в убийстве и покушении на убийство местных предпринимателей в 2001 и 2011 году, напоминает пресс-служба судов Свердловской области.

Судебное разбирательство проводилось на территории областного суда в связи с большим количеством участников разбирательства.

По ходатайству подсудимых уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Вердиктом коллегии присяжных подсудимые признаны виновными в убийстве Ю. Пашаева, оно произошло в 2001 году около кафе «Металлон» на ВИЗе, а также в покушении на убийство Ф. Ширинова (преступление не было доведено до конца в связи с осечкой пистолета). По мнению присяжных, снисхождения достоин лишь Бакир Сафаров.

Суд по эпизоду в отношении потерпевшего Пашаева Ю. квалифицировал действия Сафарова Акифа М.о, Сафарова Аяза М.о., Сафарова Бакира М.о., Сафарова Камала Г.о., Сафарова Мазахира М.о., Шыхлински Шахина М.о. по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное организованной группой»;

– по эпизоду в отношении Ширинова Ф., квалифицировал действия Сафарова Акифа М.о., Сафарова Аяза М.о., Шыхлински Шахина М.о. по ч. 3 ст. 30, п.п. «а,ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой»; действия Раджабова Ш.А.о. по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Покушение на убийство, совершенное организованной группой».

На основании вердикта присяжных суд признал подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание:

Шахину Шыхлински – 22 года лишение свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1год 10 месяцев. (Первые 4 года в тюрьме).

Акифу Сафарову – 21 год лишение свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. (Первые 4 года в тюрьме).

Аязу Сафарову – 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. (Первые 4 года в тюрьме)

Камалу Сафарову – 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима (первые 4 года в тюрьме)

Мазахиру Сафарову – 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима (первые 4 года в тюрьме)

Бакиру Сафарову – 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима (первые 4 года в тюрьме)

Шуджаяддину Раджабову – С учетом наказания по другому приговору окончательный срок составил 14 лет в колонии строгого режима (первые 4 года в тюрьме).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течении 15 суток с момента провозглашения приговора, а осужденными к наказанию в виде лишения свободы – с момента получения приговора.

Екатеринбург, Елена Васильева

