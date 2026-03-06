Спасатели призвали уральцев 8 марта не выходить из дома

В ближайшие несколько дней синоптики обещают Свердловской области аномально холодную погоду, на севере по ночам температура опустится до -30...-35. В главном управлении МЧС по региону граждан призвали по возможности отказаться от поездок на автомобиле, а еще лучше – вообще не выходить из дома.

Если выйти на улицу все-таки необходимо, спасатели советуют принять меры предосторожности. Перед выходом надо поесть и выпить чего-нибудь горячего; защитить кожу лица и рук жирным кремом (не увлажняющим); одеться теплее, в несколько слоев одежды; обувь должна быть сухой и свободной. На улице надо все время двигаться, не стоять на месте, особенно на остановках.

При обморожении нельзя растирать кожу снегом и греть под горячей водой. Следует обернуть обмороженное место сухой теплой тканью и согревать. При отсутствии чувствительности немедленно обращаться к врачу.

Вернувшись с мороза, не нужно принимать горячий душ сразу, надо дать организму постепенно согреться в течение 20-30 минут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

