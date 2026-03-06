Житель Кемерова арестован по обвинению в поджоге полицейской машины в Екатеринбурге

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 2 мая 19-летнего Кирилла Королева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.

205 УК РФ «Теракт, совершенный группой или по предварительному сговору».

Как сообщили в пресс-службе суда, 2 марта неизвестные подожгли служебный ГАЗ-32215, стоявший на охраняемой территории отдела полиции № 14 на улице Баумана. 3 марта по подозрению в совершении этого преступления задержан 19-летний житель Кемеровской области Королев. Он заявил, что действовал под влиянием мошенников, по их указанию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

