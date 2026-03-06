Уральские реки грозят выйти из берегов: их уровень повысится на 1-1,5 метра выше нормы

Уральский гидрометцентр прогнозирует, что во время весеннего паводка в большинстве рек Свердловской, Челябинской и Курганской областей уровень воды поднимется примерно на 1 м выше нормы, а в реке Сосьва – до 1,5 м выше.

В период половодья местами вода будет выходить на пойму, вероятно подтопление участков автодорог, мостов, садовых участков и отдельных жилых домов в пониженных местах. При дружной весне наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в бассейнах рек Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Уй, малых рек горнозаводской зоны и юга Челябинской области.

В феврале водность Исети, большинства рек Свердловской области была около нормы, местами на 30% меньше. Водность Уфы, большинства рек Челябинской, Курганской областей составляла 150-200% нормы, на отдельных участках – превышала норму в 3-4,5 раза.

По данным на 28 февраля запасы воды в снежном покрове на большинстве бассейнов рек Свердловской области, Уфы, Исети составили 100-120% от нормы, на бассейнах рек Тобол, Тура, Тавда – 130-140% нормы, в горных частях бассейнов Туры, Сосьвы, Лозьвы – 150-160% нормы этого периода, в горнозаводской зоне Челябинской области – 85% нормы.

Екатеринбург

