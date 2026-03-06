Мужчины дарят женщинам на 8 Марта карты звездного неба и полеты на воздушном шаре

Мужчины-уральцы в этом году стали чаще выбирать романтические подарки на 8 Марта. В феврале трафик на сайты, где можно заказать карту звездного неба или подарочный сертификат на впечатления, вырос сразу на 52% по сравнению с январем. К такому выводу пришли эксперты «Мегафона» в результате исследования обезличенных данных.

Среди популярных подарков к Международному женскому дню – карта звездного неба в день знакомства, сертификаты на экстремальные приключения – путешествие на воздушном шаре, полеты в аэротрубе, а также спа-программы, творческие мастер-классы и дегустации.

Кроме того, свердловчане по-прежнему активно выбирают подарки для своих дам на популярных маркетплейсах. Трафик на такие ресурсы в феврале вырос на 26% по сравнению с началом года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

