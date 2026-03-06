На международный фестиваль молодежи Екатеринбурга заявились участники из 168 стран мира

Более 30 тысяч заявок на участие поступило в оргкомитет Международного фестиваля молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области, заявки поступили из 168 стран. Среди них – Марокко, Тунис, Шри-Ланка, Замбия, Индия, Кения, Оман, Турция, Сербия, Аргентина, Черногория, Гватемала, Коста-Рика, Танзания, Армения, Ливан, Никарагуа и многие другие.

Между тем, участниками МФМ-2026 станут только 10 тысяч молодых людей: 5 тысяч россиян и 5 тысяч иностранцев в возрасте до 35 лет из разных сфер. Также в их число войдут подростки от 14 до 17 лет: 500 – из России и 500 – из зарубежных стран. Девиз фестиваля: «Следуй за мечтой. Вместе с Россией».

Сбор заявок на участие в МФМ будет продолжаться до 30 апреля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube