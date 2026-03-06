В Екатеринбурге заработали цветочные базары

В Екатеринбурге в преддверии Международного женского дня открылись цветочные базары.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в самом центре города, в Театральном переулке, цветочная ярмарка будет открыта с 9:00 до 20:00 до 8 марта включительно.

С 6 по 9 марта с 10:00 до 21:00 цветы можно будет купить по следующим адресам:

– улица Боровая, 19;

– улица Владимира Высоцкого, 12А;

– улица Комсомольская, 2.

С 6 по 8 марта будут работать базары со свежими цветами по адресам:

– улица Белореченская, 28 (с 11:00 до 19:00);

– улица Волгоградская, 185 (с 11:00 до 19:00);

– улица Пехотинцев, 5 (с 9:00 до 20:00);

– улица Бебеля, 136 (с 9:00 до 20:00);

– улица Дзержинского, 2 (с 9:00 до 20:00);

– улица Челюскинцев, 25 (с 9:00 до 20:00);

– улица Санаторная, 4 (с 9:00 до 20:00);

– пересечение улиц Грибоедова и Многостаночников (с 9:00 до 20:00);

– улица Щорса, 29 (с 9:00 до 20:00) (с 9:00 до 20:00);

– улица Родонитовая, 17 (с 9:00 до 20:00).

Приобрести букет накануне и в сам праздник (7 и 8 марта) с 09:00 до 20:00 смогут и жители Академического района. Временные точки расположатся на улице Вильгельма де Геннина возле домов № 31; 33, 37, 34, 40, 42.

Екатеринбург, Елена Владимирова

