На Урале суворовцы почтили память великого разведчика Николая Кузнецова. 9 марта 1944 года навсегда будет вписано в историю нашей страны, как день гибели сотрудника внешней разведки, Героя Советского Союза, настоящей легенды времен Великой Отечественной войны.

Уральский самородок из маленькой деревни Зырянка (Свердловской области) обладая феноменальными способностями, смог ликвидировать 11 высших чинов Германии, получить необходимые разведданные и погибнуть героем, не желая сдаваться в плен немецким военным. Накануне дня памяти Николая Ивановича в столице Урала у его монумента собрались кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища. Они убирали у памятника снег, мусор, а после возложить к монументу живые цветы и венки.

Уже более пяти лет мероприятие проходит при поддержке фонда святой Екатерины. «Мы все знаем о подвигах Николая Кузнецова. Считаю, что мы просто обязаны всегда помнить о Николае Ивановиче и заботиться о его монументе. Очень важно помнить, знать и чтить историю своей страны и подвиги предков. Не зная прошлого, не имеешь будущего», – рассказал младший сержант воспитанник Екатеринбургского суворовского военного училища, участник парада Победы в Екатеринбурге Иван Устьянцев.

После возложения цветов суворовцы посетили мультимедийную выставку «Николай Кузнецов. Человек-Легенда», которая создана в парке «Россия – моя история» по инициативе учредителей фонда святой Екатерины. История Кузнецова и его эпохи рассказана на основе архивных документов, писем, дневников, кадров их хроники при помощи современных мультимедийных технологий. «Николай Иванович Кузнецов – настоящий патриот нашей страны и пример для подражания. Уникальная личность и самородок из уральской деревни, который прожил невероятную, пусть и короткую жизнь. Уже более пяти лет вместе с курсантами Суворовского училища мы поддерживаем памятник в чистоте, а на выставке рассказываем историю жизни Николая Кузнецова через технологии игрового обучения. Кузнецов был невероятным человеком и для учредителей Фонда святой Екатерины очень важно сохранять память о нем, чтобы будущие поколения гордились такими земляками», – отметила заместитель директора фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Васильева

