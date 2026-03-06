В Екатеринбурге начали выписывать штрафы зайцам

В Екатеринбурге начали составлять административные протоколы на граждан, которые пытаются проехать в общественном транспорте без билета. В дальнейшем им выпишут штрафы через суд.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, во время ежедневных рейдов в общественном транспорте сотрудники Центра управления перевозками выявляют безбилетников, на месте составляют акт о нарушении и передают его в администрацию города.

«Затем нарушителя приглашают в департамент транспорта для составления протокола. При этом если нарушитель приходит на встречу, то может письменно указать причину неоплаты проезда для объяснения в суде. И если причина уважительная, суд может принять решение в пользу пассажира. Если же нарушитель не явится, материалы будут направлены в суд без его пояснений», – пояснил начальник отдела организации транспортного обслуживания населения департамента транспорта Артем Ахияров.

Далее суд принимает решение о назначении штрафа. Его сумма составляет 2,5 тысячи рублей.

На первую встречу для оформления протокола в мэрию явились четверо из пятнадцати безбилетников. Остальные получат протоколы и повестку с просьбой явиться в суд по почте.

В феврале в результате 7157 проверок было обнаружено 9615 зайцев. Общая сумма ущерба составила около 404 тысяч рублей. Из них почти 380 тысяч рублей контролеры помогли вернуть в городскую казну – нарушители оплатили проезд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

