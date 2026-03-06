В Ростове-на-Дону состоялась премьера фильма о Герое России Владимире Жоге

В Ростове-на-Дону состоялась премьера документального фильма «ВОХА: сын, друг, командир» о судьбе Героя России, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, погибшего 4 года назад.

«В документальной картине показана вся жизнь моего сына – от детства до героической гибели четыре года назад. Его характер, идеи и принципы, которые он отстаивал. Володя был смелым командиром батальона «Спарта», патриотом и прекрасным сыном. Своими воспоминаниями о Володе делятся его друзья, с которыми они строили первые блокпосты в Славянске в 2014 году, коллеги и боевые товарищи. Показана его любовь к спорту, к новым идеям, к технике. И даже то, как он после ранений смотрел мультики и играл в приставку. Он очень любил жизнь», – написал в телеграм-канале отец героя, полпред президента в УрФО Артем Жога.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube