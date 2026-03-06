Праздник к нам приходит: Екатеринбург встал в 10-балльных пробках

Предпраздничный день в Екатеринбурге традиционно заканчивается 10-балльными пробками. Городской дептранс в телеграм-канале предупреждает граждан о том, что с 16:00 общественный транспорт выбился из графика.
Троллейбусы задерживаются из-за скопления автомобилей на улицах Щербакова, Белинского, Щорса, Амундсена, Чапаева, Розы Люксембург, Малышева, Карла Либкнехта, Якова Свердлова, Челюскинцев, проспекте Космонавтов, Фронтовых Бригад.
Трамваи также опаздывают из-за пробок на улицах Луначарского, Радищева, Малышева, на проспекте Ленина, на улицах Куйбышева, 8 Марта. Также в последние часы в городе случилось около десятка мелких ДТП.
Екатеринбург, Елена Владимирова
