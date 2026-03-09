За три дня на Урале потеплеет с -30° до +5° С

Сегодня ночью в Свердловской области ударили морозы до -30, но к концу недели начнется оттепель.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, ночью в регионе было от -23° на юге до -30° на севере. Осадков за сутки выпало 1-6 мм, местами отмечались метели, ветер в Гарях усиливался до 16 м/с.

За неполную первую декаду марта на Урале выпало от 40% до 90% месячной нормы осадков (в Камышлове – уже 113% нормы). До конца этой недели сильных снегопадов не ожидается.

В ближайшие дни холодный воздух будет быстро оттесняться в Сибирь валом атлантического тепла, наступление которого планируется на 12-13 марта. Ближайшая же ночь 10 марта обещает быть морознее прежней на 2-3°, но вторая половина недели 12-15 марта обещает принести весенние оттепели (днем до +1…+5°).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube