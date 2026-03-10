В Полевском стая бродячих собак набросилась на ребенка

В Полевском стая бродячих собак набросилась на 8-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, инцидент произошел 5 марта. Ребенок получил травмы, и сейчас проходит курс лечения. «Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в связи с тем, что в ситуации усматриваются признаки бездействия должностных лиц, в компетенцию которых входит принятие мер по недопущению фактов нападения бродячих животных на людей», – заявили в ведомстве. Следователи проверят не только этот конкретный случай, но и все аналогичные происшествия.

Ранее мать пострадавшего ребенка рассказала порталу Е1, что у 8-летнего мальчика укусы, ушибы и гематомы. Он проходит курс прививок от бешенства. Стая бродячих животных появилась в районе улиц Гагарина и Степана Разина около двух месяцев назад и уже нападала на людей.

Полевской, Елена Владимирова

