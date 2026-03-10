В Екатеринбургском зоопарке поселились сурикаты Роза и Лаванда (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке появились новички – сурикаты Роза и Лаванда, приехавшие из Омской области из Государственного Большереченского зоопарка имени В. Д. Соломатина для создания второй семейной группы. Ранее здесь поселились сурикаты Мята, Милиса и Улун.

Как рассказали в зоопарке, сурикаты едят курицу, рыбу, яйца, творог и насекомых. Сурикаты – высокоорганизованные животные, которые объединяются в колонии, включающие две-три семейные группы. Колонии роют глубокие норы, обычно от 1,5 метра.

Все сурикаты имеют характерный рисунок из черных полос. Голова белая, уши черные, хвост желтого оттенка, кончик хвоста черный. Мех длинный и мягкий, подшерсток темно-рыжий. На передних лапах – длинные и крепкие когти.

Екатеринбург, Елена Владимирова

