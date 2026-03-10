Вчера был самый холодный мартовский день за 145 лет

В Свердловской области продолжаются морозы. Уже сегодня днем ледяной фронт должен постепенно отступить, а к концу рабочей недели, по данным метеорологов, потеплеет до +5 градусов. Однако пока в Екатеринбурге -25 °C, ночью столбики термометров опускались до -28°.

«Самый холодный день 9 марта, как минимум, за 145 лет наблюдений, – прокомментировал синоптик Алексей Пулин в своем телеграмм-канале «Погода в Екатеринбурге». – Ветер несколько ослабел, и ночное выхолаживание приземных слоев воздуха уже более существенное, чем накануне. Днем холодный воздух будет вытесняться на восток. Вместе с ним и гребень антициклона сместится в сторону Западной Сибири, а ближе к вечеру к западным границам области подойдет теплый атмосферный фронт. С приближением фронта увеличится количество облачности, и на этом короткое, но исключительно сильное для марта похолодание закончится».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube