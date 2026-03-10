Мигрант арестован за езду без прав на премиальной иномарке

Гражданина Таджикистана отправили под арест на 10 суток по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным прав».

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, 7 марта в 00:38 экипаж ДПС остановил в Красноуральске на улице Ленина автомобиль Lexus LX 570 с иностранными номерами. Выяснилось, что водитель, иностранный гражданин, уже привлекался к административной ответственности и был лишен водительских прав. Однако на суде он заявил, что не знал об этом. Суд счел эти объяснения попыткой уйти от ответственности.

Ситуацию усугубило и то, что в течение 2025 года мужчина неоднократно попадался на нарушениях правил дорожного движения. Судья признал это обстоятельство отягчающим.

В итоге мировой судья назначил гражданину Таджикистана наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Красноуральск, Елена Владимирова

