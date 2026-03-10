российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 марта 2026, 10:18 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Денис Паслер назначил нового директора «Областной газеты»

Мария Базунова

Губернатор Денис Паслер назначил на должность генерального директора ГБУ «Редакция газеты «Областная газета» известного журналиста Марию Базунову. Она приступает к исполнению обязанностей с 10 марта 2026 года.

«Необходимо укрепить роль газеты как источника информации о социально‑экономическом развитии региона и работе органов власти, нарастить присутствие в социальных сетях, развивать мультимедийные форматы и расширить охват жителей печатной версией издания», – сообщили в ДИПе.

Мария Базунова окончила УрГУ, повышала квалификацию в «Мастерской новых медиа». Руководила газетами «Знамя Победы», филиалами «Комсомольской правды» в Пермском крае и Свердловской области, отвечала за развитие работы с контрагентами в редакциях информационных агентств «Ура.ру» и «ФедералПресс». Имеет опыт проектной работы с Институтом развития интернета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия,