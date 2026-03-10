Денис Паслер назначил нового директора «Областной газеты»

Губернатор Денис Паслер назначил на должность генерального директора ГБУ «Редакция газеты «Областная газета» известного журналиста Марию Базунову. Она приступает к исполнению обязанностей с 10 марта 2026 года.

«Необходимо укрепить роль газеты как источника информации о социально‑экономическом развитии региона и работе органов власти, нарастить присутствие в социальных сетях, развивать мультимедийные форматы и расширить охват жителей печатной версией издания», – сообщили в ДИПе.

Мария Базунова окончила УрГУ, повышала квалификацию в «Мастерской новых медиа». Руководила газетами «Знамя Победы», филиалами «Комсомольской правды» в Пермском крае и Свердловской области, отвечала за развитие работы с контрагентами в редакциях информационных агентств «Ура.ру» и «ФедералПресс». Имеет опыт проектной работы с Институтом развития интернета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

