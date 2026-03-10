Адвокат назвал фразу, на которую у лжесиловиков нет скрипта

Лжесиловики продолжают обзванивать доверчивых граждан и принуждать их отдавать крупные суммы мошенникам. В полиции схему со звонком из официальных ведомств по-прежнему называют одной из самых популярных, несмотря на появление новых сценариев (звонок из якобы сервиса доставки цветов или подарков, из «домофонной компании», от «сотового оператора», и т.д.). При этом представители МВД неоднократно сообщали, что не нужно верить на слово всем звонящим, даже если они представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Более того, нет никакой крамолы в том, чтобы положить трубку в разговоре с настоящим силовиком.

«Мне однажды позвонили с незнакомого номера, беру трубку – а там «здравствуйте, лейтенант такой-то», я моментально трубку бросаю со словами «Да иди ты в баню», потому что надоели уже эти мошенники. А потом оказалось, что это настоящий лейтенант звонил, нужно было прийти в отделение, подписать какую-то бумагу, потому что сто лет назад у меня украли велосипед, и я писала заявление в полицию. Стыдно было перед лейтенантом, конечно, но потом посмеялись даже», – говорит екатеринбурженка Марина.

«По телефону сотрудник силовых органов может сделать только одно – пригласить вас на беседу. Никаких выяснений, обсуждений, «оперативных действий по телефону» не бывает. Если вы действительно нужны следствию – вас найдут безо всякого телефона: придет повестка или сотрудник придет лично. И еще важный момент: нет никакой ответственности за отказ разговаривать по телефону с представителем силовых органов, – напоминает управляющий партнер юридической компании OneLaw Евгений Воробьев. – Если же вам звонят и начинают рассказывать легенду – сделайте очень простую вещь – возьмите ручку и скажите дословно: «В связи с участившимися случаями мошенничества прошу продиктовать ваше ФИО, должность, место работы и рабочий городской телефон. Я проверю информацию и перезвоню вам на городской номер». Если перед вами реальный сотрудник – он спокойно это скажет. Если мошенник – он начнет уходить от ответа, давить или усиливать стресс. В этот момент просто кладите трубку».

Екатеринбург, Елена Сычева

