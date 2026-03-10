В Екатеринбурге готовятся к весеннему потопу

По прогнозам синоптиков, уже послезавтра, 12 марта, в Екатеринбурге начнется первая в этом году устойчивая оттепель. В администрации города «Новому Дню» рассказали, как коммунальные службы готовятся к таянию снега.

«За первую декаду марта выпала почти месячная норма осадков, за уборку которых отвечают как дорожные службы, так и, с учетом ожидающегося потепления, службы ВОИС. Первые ориентированы на уборку дорог с движением общественного транспорта, а также из мест возможного подтопления. Вторые занимаются очисткой решеток водоприемных колодцев. Исходя из большого количества снега, вывозиться он будет постепенно», – сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», высота снежного покрова в этом году в Екатеринбурге оказалась почти в полтора раза выше среднемноголетних значений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

