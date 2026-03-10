российское информационное агентство 18+

Вторник, 10 марта 2026, 11:05 мск

Свердловчанка взыскала с соседки компенсацию за выброшенный во двор мусор

Жительница Новоуральска по имени Арина через суд добилась от своей соседки Нины выплаты компенсации морального ущерба за то, что последняя регулярно выбрасывала мусор прямо под ее окном.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, конфликт тянулся не один год. Живущая на первом этаже Арина страдала из-за того, что кто-то систематически бросал мусор прямо под окнами ее квартиры. У женщины есть легочное заболевание, которое обостряется от запахов, исходящих от мусора. Арина установила в своей квартире видеокамеру, которая была направлена на вход в подъезд, и выяснила, что мусор бросает соседка Нина.
Нину неоднократно привлекали к административной ответственности за складирование мусора на территории общего пользования, но это не помогало. Летом 2023 года между женщинами даже произошла потасовка, которая привела стороны в суд – тогда Нина взыскала с Арины 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также деньги на лечение и за утраченный заработок.

Затем иск в Новоуральский городской суд подала Арина. Она просила взыскать с соседки 1300 рублей в возмещение вреда здоровью и 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В суде подтвердилось, что ответчица выбрасывает мусор в неположенное место, однако суд не нашел прямой причинно-следственной связи между этим фактом и обострением заболевания Арины. В удовлетворении требований о прямом возмещении вреда здоровью было отказано. Однако факт причинения морального вреда был признан доказанным. С Нины взыскано 15 тысяч рублей компенсации морального вреда, судебные расходы и госпошлина, всего около 28 тысяч рублей. Ответчица подала апелляцию, но облсуд оставил решение в силе.

Новоуральск, Елена Владимирова

