Вторник, 10 марта 2026, 11:05 мск

Новости Екатеринбург

В мэрии назвали улицы, которые станут «лицом» Екатеринбурга

Екатеринбургские чиновники назвали примерный список улиц, которые будут признаны «гостевыми маршрутами». То есть к их внешнему виду будут применяться повышенные требования – это чистота, освещение, отремонтированные фасады домов и приоритетное благоустройство.

«В Правила благоустройства вносится само понятие «гостевой маршрут». Перечень улиц будет утверждаться постановлением администрации города. Мы этот вопрос прорабатываем, начнем с небольшого списка улиц. Примерный перечень есть. Это так называемый «утюг»: периметр улиц Восточная – Челюскинцев – Московская – Белинского (скорее всего, имелась в виду улица Фурманова, – прим. ред.) И все въезды в город. Плюс историческая часть Екатеринбурга, которую часто посещают туристы», – рассказал на заседании городской думы директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин.

Екатеринбургская дума сегодня утвердила поправки в муниципальные Правила благоустройства. Они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

