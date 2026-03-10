ГК «Кортрос» анонсировал акции на квартиры в трех кварталах

В марте Группа компаний «Кортрос» будет предлагать квартиры со скидками в трех жилых комплексах в Академическом районе.

В квартале «Первый Академ» действуют скидки до 15% на квартиры в строящемся блоке 4.5. Полный размер дисконта зависит от выбранного лота. Под акцию не попадают только квартиры с меблировкой. Отметим, что на все варианты квартир доступна ипотека с субсидируемой ставкой в 11,89% на весь период кредитования.

«Первый Академ» – новый квартал на выезде из района, реализуемый в рамках проекта комплексного освоения территории АО СЗ «РСГ-Академическое». Параллельно со строительством домов здесь будут возводить школу на 2400 мест и два детских садика на 250 и 200 мест.

Также в марте объявлена краткосрочная акция и на готовое жилье в кварталах «Спутник-1» и «Кварталах Конструктивизма». Скидка в 15% распространяется на квартиры с предчистовой отделкой, 5% – на варианты с полной отделкой. Подробности об акциях АО СЗ «РСГ-Академическое» можно узнать на сайте.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube