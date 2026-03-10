Суд вынес решение по нападению коровы на двухлетнюю девочку

В Артинском районе Свердловской области владельцы коровы, напавшей на маленькую девочку, заплатили ее родителям 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в прошлом году жительница Артинского района шла с 2-летней дочерью из детского сада. Вблизи дошкольного учреждения девочка увидела гуляющую корову и остановилась на нее посмотреть. В этот момент корова подняла голову, побежала в сторону ребенка и боднула девочку в живот. Ребенок подлетел на высоту около полутора метров и упал на асфальтированную дорожку, приземлившись на голову. Девочке поставили диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма грудной клетки, тупая травма живота. После этого случая девочка стала плохо спать и бояться животных.

Прокурор подал в суд на владельцев коровы, чтобы взыскать с них в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковое заявление, взыскав с виновных 60 тыс. рублей. Денежная компенсация выплачена в полном объеме.

Арти, Елена Владимирова

