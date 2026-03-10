За праздничные каникулы гаишники поймали 244 пьяных водителя

Госавтоинспекция подвела итоги масштабного рейда «Безопасная дорога» в длинные праздничные выходные марта. Всего автоинспекторы пресекли более 10 тысяч нарушений на дорогах. Почти 9 тысяч нарушений допустили водители, 1200 – пешеходы.

Как сообщили в ГАИ, с 6 по 9 марта усиленные наряды ДПС патрулировали трассы, места массового отдыха и аварийные участки. Главным итогом проверки стало отстранение от управления водителей, которые представляли опасность для других участников движения. В общей сложности за четыре дня 600 водителей лишились прав или автомобиля. Из них 244 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, почти 400 вообще не имели водительских удостоверений.

Например, 8 марта на Серовском тракте автоинспекторы оставили «Ладу Гранта». У 23-летнего водителя были признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило 0,385 мг/л, что более чем в два раза превышает допустимую норму. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек никогда не получал прав.

В тот же день в Сысертском районе в селе Бородулино задержали 48-летнего местного жителя на «Приоре». Прибор зафиксировал 0,938 мг/л, что соответствует средней степени опьянения. Мужчина заявил, что выпил бокал вина и поехал в магазин. После встречи с гаишниками водителю грозит крупный штраф и лишение прав, его автомобиль помещен на спецстоянку.

Вечером 7 марта в Краснотурьинске в поселке Рудничный внимание инспекторов привлекла Daewoo Nexia. За рулем оказался 20-летний водитель без прав. Спустя час там же остановили ВАЗ-21150. У 38-летнего водителя были явные признаки опьянения, прибор показал 0,913 мг/л. При этом мужчина никогда не получал водительского удостоверения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

